За неделю по больницам развезут 12 тыс. защитных костюмов, — ОП

Офис президента сообщил, что о дконца следующей недели медицинские учреждения получат 12 тысяч единиц многоразовых защитных костюмов для врачей.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Закупка необходимых спецсредств и оборудования осуществляется на постоянной основе, подчеркнул замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Президент Владимир Зеленский потребовал проверок доставки этих вещей в медицинские учреждения.

"Чтобы не было так, что мы ищем деньги, партнеров, договариваемся с производством за рубежом, организуем самолеты, перевозки, а затем получаем красивую статистику и сотни обращений врачей о том, что у них ничего нет. Медики – в эпицентре заражения, и они же наши воины, наша защита, наша надежда. Мы делаем все, чтобы они были защищены и могли защитить нас", – сказал он.

Тимошенко добавил, что 3 апреля подписывается контракт по закупке реагентов, которых хватит на проведение одного миллиона тестов.

"В начале следующей недели эти реагенты отправят в региональные лаборатории, – отметил замглавы ОП.

Зеленскому сообщили, что с целью реагирования на сложную ситуацию у медиков на Тернопольщине и их обращение к властям главный санитарный врач Виктор Ляшко уже отправился в регион. Он проверит обеспечение медиков средставми защиты и поговорит с местными жителями.

Напомним, городской голова Монастыриска Андрей Старух на Тернопольщине, где вспышка Covid-19, обратился к областной и центральной власти и правоохранителям с просьбой вмешаться в ситуацию, поскольку она осложнена не только из-за коронавируса, но и из-за паники жителей.

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