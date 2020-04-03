За неделю по больницам развезут 12 тыс. защитных костюмов, — ОП
Офис президента сообщил, что о дконца следующей недели медицинские учреждения получат 12 тысяч единиц многоразовых защитных костюмов для врачей.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Закупка необходимых спецсредств и оборудования осуществляется на постоянной основе, подчеркнул замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Президент Владимир Зеленский потребовал проверок доставки этих вещей в медицинские учреждения.
"Чтобы не было так, что мы ищем деньги, партнеров, договариваемся с производством за рубежом, организуем самолеты, перевозки, а затем получаем красивую статистику и сотни обращений врачей о том, что у них ничего нет. Медики – в эпицентре заражения, и они же наши воины, наша защита, наша надежда. Мы делаем все, чтобы они были защищены и могли защитить нас", – сказал он.
Тимошенко добавил, что 3 апреля подписывается контракт по закупке реагентов, которых хватит на проведение одного миллиона тестов.
"В начале следующей недели эти реагенты отправят в региональные лаборатории, – отметил замглавы ОП.
Зеленскому сообщили, что с целью реагирования на сложную ситуацию у медиков на Тернопольщине и их обращение к властям главный санитарный врач Виктор Ляшко уже отправился в регион. Он проверит обеспечение медиков средставми защиты и поговорит с местными жителями.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 10:00 3 апреля, в Украине уже зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19.
- 3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об ужесточении карантина. Постановление с полным перечнем новых ограничений вскоре будет опубликовано на сайте Кабмина.
- Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.
- По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается 15-25 апреля.