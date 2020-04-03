Из-за карантина трафик на дорогах Киева сократился на 20%, – КГГА

Из-за карантина, в Киеве на 20% на дорогах стало меньше машин.

Об этом сообщил советнк мэра Максим Бахматов в Facebook.

"Конечно, надо учитывать, что остальные 80% авто также уменьшили количество поездок. В кино или в ресторан сейчас не поедешь. Но в любое время сейчас уехать из мэрии и уже через 15 минут, не нарушая скоростной режим, ты можешь оказаться на Дарнице. Такого не было, наверное, лет 15. И все потому, что количество поездок уменьшилась всего на четверть", – сообщил он.

Кроме этого, советник Кличко рассказал о плане действий по оптимизации трафика столицы после отмены карантина.

Также планируется перезапустить работу городской электрички.

"Она будет работать как городская электричка, и перестанет будет иллюстрацией 7 кругов ада Данте. Кроме электрички, в центр будет продолжен Борщаговский трамвай", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус: