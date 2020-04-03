Из-за карантина из киевских больниц выписывают неизлечимых пациентов, – СМИ

В связи с карантином, из паллиативных отделений киевских больниц выписывают тяжелобольных пациентов.

Об этом сообщает издание Слідство.Інфо.

Речь идет о людях группы высокого риска, которые находятся на последнем этапе жизни.

Такие пациенты остро нуждаются в медицинской помощи, поскольку страдают о сильных болей: им делают инъекции морфина, а врачи поддерживают их дыхание.

По данным издания, в Александровской и Киевской городской больнице №18 остались только по три пациента на каждое отделение, хотя обе больницы могут принимать по 10 пациентов.

Журналисты указывают на приказ МОЗ №698 от 23 марта 2020 года, согласно которому медучреждения должны прекратить принимать на стационар пациентов, но это не касается плановых госпитализаций тяжелобольных.

В департаменте здравоохранения КГГА рассказали, что пациентов выписывают из-за того, что они – самые восприимчивые к коронавирусу.

"Акцент паллиативной помощи смещен на выездные бригады, которые могут в полном объеме обеспечить такую помощь дома", – говорят в горадминистрации.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 10:00 3 апреля, в Украине уже зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19.

3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об ужесточении карантина. Постановление с полным перечнем новых ограничений вскоре будет опубликовано на сайте Кабмина.