Зеленский отправил украинских врачей в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией коронавируса и обмена опытом.

"Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии", – сказал Зеленский.

По его словам, плату и защиту врачам обеспечит Украина, а Италия – проживание и питание.

"Врачи будут иметь лучшую защиту и все спецсредства: надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. Это – взаимная помощь, ведь Италия тоже окажет свою помощь. Мы координуемося в этом", – говорит президент.

Кроме того, на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которой определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.

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