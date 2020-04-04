В Италию отправятся 20 украинских врачей помогать в борьбе с Covid-19

Украина отправила в Италию 20 врачей, которые две недели будут помогать итальянским медикам бороться с коронавирусом.

Об этом на брифинге сказал главный санврач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Я благодарю всех, кто вызвался и поехал оказать медицинскую помощь и перенять опыт оказания медицинской помощи. Это наших 20 врачей, которые поехали на 14 дней в Италию помочь итальянским врачам", – говорит он.

Он пояснил, что если ситуация в Украине будет стабильной, и не возникнет крайней необходимости привлекать медицинских работников к помощи, то их смогут отправить на обсервацию.

"В то же время, если потребуется помощь, те силы и средства, которые будут у этой бригады, то есть возможность сразу бросить их на передовую в учреждения здравоохранения, где обсервация будет осуществляться непосредственно в больнице", – сказал Ляшко, добавив, что в Украине уже используют практику, когда медицинские работники проживают в учреждениях, где оказывают помощь.

Ляшко отметил, что в учреждениях здравоохранения организованы места для отдыха врачей, а также больницы обеспечены питанием для своих работников.

Напомним, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии.

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