На Донбассе в 2020 году от мин погибли 12 гражданских, – ОБСЕ

С начала 2020 года на Донбассе в результате подрыва на мине погибли 12 гражданских.

Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.

Отмечается, что с начала 2017 года в ОБСЕ насчитали около 300 жертв среди гражданского населения от срабатывания мин. При этом в 2019 году от взрыва мин погибли 10 детей.

"В 2019 году 10 из 48 гражданских жертв от мин и боеприпасов – это дети. Начиная с 2017 года СММ зафиксировала около 300 жертв среди гражданского населения от срабатывания мин и боеприпасов. В этом году таких жертв уже 12 человек", – сказал Чевик.

Глава миссии ОБСЕ поддержал разминирование на участках разведения сил в Луганской и Донецкой областях, но добавил, что необходимо сделать больше.

"Существует насущная потребность в противоминной деятельности в местах сосредоточения граждан, в частности вблизи школ, больниц и контрольных пунктов въезда-выезда вдоль линии столкновения. Мины и другие взрывоопасные предметы также угрожают безопасности наблюдателей Миссии и препятствуют выполнению мандата СММ, ограничивая их свободу передвижения", - заявил Чевик.

Также в ОБСЕ считают, что необходимо создать орган по вопросам противоминной деятельности, который будет координировать усилия всех участников процесса, как государственных, так и неправительственных.

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