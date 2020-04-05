КГГА объявила "общественным местом" весь Киев. Маску нужно носить везде

Украина
К списку общественных мест городские власти добавили улицы, придомовые территории и подземные переходы

Киевская горадминистрация запретила находиться на улицах и придомовой территории без масок или респираторов.

Об этом говорится в распоряжении №12 руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Киеве Николая Поворозника. В документе приводится применяемое в столице определение "общественного места".

"Запрещено пребывание в общественных местах (в том числе в случае выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости) без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно", - говорится в документе.

При этом под термином "общественное место" для этого запрета понимаются:

  • парки, рекреационные зоны, сады, скверы, площадки;
  • майданы, площади, бульвары, проспекты;
  • улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
  • подземные переходы;
  • пляжи;
  • кладбища;
  • другие территории общего пользования;
  • помещения органов государственной власти и местного самоуправления, других госучреждений;
  • предприятия, учреждения и организации(в частности, но не исключительно, магазины и предприятия сферы услуг);
  • гостиницы, хостелы, общежития;
  • вокзалы и аэропорты;
  • транспорт и остановки общественного транспорта;
  • придомовые территории;
  • территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В Кабмине пояснили, что общественное место - это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату. При этом расширять этот список могут местные власти. В связи с этим в правительстве рекомендовали постоянно носить маску, "поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место".