КГГА объявила "общественным местом" весь Киев. Маску нужно носить везде

Киевская горадминистрация запретила находиться на улицах и придомовой территории без масок или респираторов.

Об этом говорится в распоряжении №12 руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Киеве Николая Поворозника. В документе приводится применяемое в столице определение "общественного места".

"Запрещено пребывание в общественных местах (в том числе в случае выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости) без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно", - говорится в документе.

При этом под термином "общественное место" для этого запрета понимаются:

парки, рекреационные зоны, сады, скверы, площадки;

майданы, площади, бульвары, проспекты;

улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

подземные переходы;

пляжи;

кладбища;

другие территории общего пользования;

помещения органов государственной власти и местного самоуправления, других госучреждений;

предприятия, учреждения и организации(в частности, но не исключительно, магазины и предприятия сферы услуг);

гостиницы, хостелы, общежития;

вокзалы и аэропорты;

транспорт и остановки общественного транспорта;

придомовые территории;

территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.