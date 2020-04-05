Над Киевом держится сильный смог. В ГСЧС говорят, что виноват антициклон

Загрязнение воздуха в Киеве связано с антициклоном. Такая ситуация продлится еще несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 5 апреля в г. Киеве наблюдается область высокого давления с антициклонным характером погоды, который характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что, как правило, во второй половине дня ситуация стабилизируется, но в целом смог продержится еще несколько дней.

В то же время в соцсетях жители столицы и ее окрестностей уже несколько дней жалуются на смог и запах горения на улице, который особенно усилислся сегодня с утра.

По данным сервиса Saveecobot, воздух в Киеве начал портиться еще 3 апреля. А сегодня с утра показатели загрязненности достигли максимальных значений с начала марта.

Пик загрязненности воздуха наблюдался около 9:00.

После обеда ситуация в столице немного улучшилась.

Напомним, что 4 апреля начался масштабный пожар в Чернобыльской зоне на площади в 20 га. Сегодня утром в ГСЧС сообщили, что открытого огня уже нет, но наблюдается тление некоторых очагов, а радиационный фон в норме.

В то же время и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что пожарные продолжают бороться с пожаром.

"Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но в целом горит более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья ", - написал он.

По его словам, в центре пожара радиация выше нормы.

"Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара ", - добавил Фирсов.

Как ранее сообщал Фокус:

В Киеве ночью 6 апреля на Крещатике вспыхнул сильный пожар в подземном коллекторе, где размещены электрические кабели.