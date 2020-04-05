Мэрия Запорожья отказалась останавливать общественный транспорт в городе

В Запорожье общественный транспорт продолжить работать и после 6 марта, несмотря на запрет Кабмина. Об этом в Facebook написал городской голова Запорожья Владимир Буряк.

"По информации Министерства здравоохранения, рекомендуется запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов. Понимаю, что такая вынужденная мера, наверное, правильная. Но я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу. Поэтому, посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение - завтра весь общественный транспорт выходит на маршруты!", - написал мэр.

Он отметил, что 6 апреля большие автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы продолжат работать, как и раньше. При этом в транспорте можно находиться только в маске или респираторе.

Буряк подчеркнул, что руководствовался постановлением Кабинета министров от 2 апреля 2020 № 255.

Отметим, что, согласно постановлению №255, до 24 апреля запрещаются "регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в частности пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси". Разрешается перевозка только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, сотрудников продуктовых магазинов, аптек, госведомств, банков и объектов критической инфраструктуры. В большинстве городов с этой целью ввели систему спецпропусков, которые дают право на проезд в коммунальном транспорте на время карантина.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.