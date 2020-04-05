Трое украинцев пытались сбежать от карантина за границу, – ГПСУ

Трое граждан Украины, нарушив режим самоизоляции, попытались выехать за границу через пункты пропуска, но были задержаны пограничниками. Нарушителям грозит штраф за нарушение карантина в размере от 17 000 до 34 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

"Пограничникам трижды пришлось завернуть с границы наших соотечественников за прошедшие сутки, ведь они нарушили сроки самоизоляции. Двух из них пограничники обнаружили в пунктах пропуска "Бачевск" и "Сеньковка", еще одного остановили в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией", – говорится в сообщении.

О правонарушении пограничники оповестили сотрудников Национальной полиции, которые составили на нарушителей административные протоколы. Далее решение относительно этих граждан должен вынести суд.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.