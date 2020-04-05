Киево-Печерская лавра закрылась на карантин, братия сдала тест на коронавирус

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра проинформировала прихожан об усилении карантинных мер и проведении богослужений в закрытом режиме. Об этом сообщается на сайте монастыря.

Для верующих будут организованы видеотрансляции богослужений.

"В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были усилены карантинные меры. Поэтому в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников", – говорится в сообщении.

Братия Киево-Печерской Лавры провела тестирование на наличие заболевания, а все помещения были обработаны дезинфицирующими растворами.

Тестирование на наличие коронавируса также прошел наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. На данный момент результат теста неизвестен.

"Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским осмотром прошел Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Результат обследования будет известен в ближайшее время. Сейчас жалоб на самочувствие у владыки нет", – говорится в сообщении.

По информации Украинской правды, настоятель Лавры Павел прошел тест на коронавирус в субботу, результаты которого ожидают в понедельник.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.

В Кабмине пояснили, что общественное место - это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату. При этом расширять этот список могут местные власти. В связи с этим в правительстве рекомендовали постоянно носить маску, "поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место".

Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий совершать церковные богослужения в режиме онлайн и без присутствия людей в храмах в рамках борьбы с коронавирусом.