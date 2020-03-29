В Мукачево коронавирусом заболели сразу 19 человек. СМИ пишут, они были на церковной службе

68-летняя женщина заболела в пятницу, 19 марта, но уже в субботу и воскресенье, 20 и 21 марта, пошла в церковь за богослужение. Только 23 марта она обратилась к семейному врачу

19 человек, контактировавших с женщиной, которая в условиях карантина посещала церковь, сдали положительный тест на коронавирус.

Об этом в Facebook пишет замглавы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

Сразу несколько СМИ приводят слова Гетамненко в следующем виде: "Среди 51 установленного контактного лица, у 19, которые контактировали с женщиной во время посещения церкви, выявлены положительные результаты".

Сейчас же в посте замглавы Закарпатской ОГА слов о посещении церкви нет.

Впрочем, Гетманенко уточняет, что этот случай свидетельствует о "возможном массовом инфицировании в условиях несоблюдения карантина".

В случае ухудшения состояния здоровья зараженных, их госпитализируют. Пока же они находятся на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что 68-летняя женщина из Мукачево заболела в пятницу, 19 марта, но уже в субботу и воскресенье, 20 и 21 марта, пошла в церковь за богослужение.

23 марта утром женщина обратилась к семейному врачу и сдала тест на COVID-19. Результат оказался положительным.

Также известно, что муж пациентки еще 6 марта венулся из Италии.

Женщина по-прежнему находится на госпитализации в областной инфекционной больнице в Ужгороде. Ее состояние – удовлетворительное.

Как ранее сообщал Фокус:

29 марта, в Украине лабораторно подтверждены 418 случаев COVID-19, из которых 9 летальных, а еще 5 пациентов выздоровели.

Комментируя стремительный рост заболеваемости, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.