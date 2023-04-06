Стали известны планы Кейт Миддлтон и принца Уильяма на Пасху

В прошлом году Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые привели принца Джорджа и принцессу Шарлотту на пасхальную службу в Виндзоре.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям примут участие в традиционной церковной службе Королевской семьи в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Эта Пасха станет первой без королевы Елизаветы, а пара посетит службу в качестве принца и принцессы Уэльских. Об этом сообщает People.

В прошлом году 40-летний принц Уильям и 41-летняя принцесса Кейт посетили пасхальную церковную службу с 9-летним принцем Джорджем и 7-летней принцессой Шарлоттой. Это мероприятие стало дебютом для двух старших детей королевской пары. Их младший ребенок, 4-летний принц Луи не присутствовал, однако его первый выход в церковь случился позже в Сандрингеме на Рождество.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Пока неизвестно, присоединятся ли к герцогам Кембриджским трое детей в этом году.

Служба в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке будет горькой для королевской семьи. Эта Пасха первая без королевы Елизаветы, которая умерла в сентябре в возрасте 96 лет, и ее похороны, вероятно, были последним разом, когда вся семья была в часовне Святого Георгия вместе.

Напомним, принц Луи может не посетить коронацию Карла ІІІ из-за своего поведения на прошлых публичных мероприятиях.

Также Фокус писал, как Кейт Миддлтон и принц Уильям проводили свидания в университете.