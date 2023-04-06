Стали відомі плани Кейт Міддлтон та принца Вільяма на Великдень

Торік Кейт Міддлтон та принц Вільям вперше привели принца Джорджа та принцесу Шарлотту на великодню службу у Віндзорі.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям візьмуть участь у традиційній церковній службі Королівської родини у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Цей Великдень стане першим без королеви Єлизавети, а пара відвідає службу, як принц і принцеса Уельські. Про це повідомляє People.

Минулого року 40-річний принц Вільям та 41-річна принцеса Кейт відвідали великодню церковну службу з 9-річним принцом Джорджем та 7-річною принцесою Шарлоттою. Цей захід став дебютом для двох старших дітей королівської пари. Їхня молодша дитина, 4-річний принц Луї не був присутній, проте його перший вихід до церкви стався пізніше в Сандрінгемі на Різдво.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

Поки невідомо, чи приєднаються до герцогів Кембриджських троє дітей цього року.

Служба у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку буде гіркою для королівської родини. Цей Великдень перший без королеви Єлизавети, яка померла у вересні у віці 96 років, і її похорон, ймовірно, був останнім разом, коли вся родина була у каплиці Святого Георгія разом.

Нагадаємо, принц Луї може не відвідати коронацію Карла ІІІ через свою поведінку на минулих публічних заходах.

Також Фокус писав, як Кейт Міддлтон та принц Вільям проводили побачення в університеті.