Сидр та серфінг. Як проводили побачення Кейт Міддлтон та принц Вільям в університеті

Королівська пара тривалий час перед одруженням та романтичними стосунками товаришувала.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям познайомилися в Сент-Ендрюському університеті у Шотландії. Саме в цьому навчальному закладі почалася їхня історія кохання та відбулися перші побачення. Про це пише Hello Magazine.

Щоб зав’язати роман в університеті, знадобилося багато ідей для нічних побачень, і у пари вони були. Від казкових прогулянок у лісі до відпочинку в таунхаусах.

Принц Вільям і майбутня принцеса Уельська приєдналися до Сент-Ендрюса, вступивши на факультет історії мистецтва.

Вільям часто бачився з Кейт, яка миттєво дивилася на нього. Згодом кохана майбутнього короля Великобританії пригадала в інтерв'ю про заручини, що вона "почервоніла і ніби втекла", коли вони зустрілися, "дуже соромлячись зустрічі".

Повідомляється, що 20-річна Кейт привернула увагу Вільяма, коли вийшла на подіум в авангардній напівпрозорій чорно-золотій сукні для благодійного показу мод у п’ятизірковому готелі Fairmont St Andrews.

Кажуть, що принц Вільям заплатив 200 фунтів стерлінгів за квиток у перший ряд на університетському благодійному показі мод.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Як і більшість студентів, пара переїхала зі своїх гуртожитків на другому курсі, щоб розділити квартиру з друзями у вересні 2002 року. Принц Вільям розділив нове гніздечко з Кейт, його другом Фергусом Бойдом, пізніше хрещеним батьком принца Джорджа, та Олівією Бліздейл.

Вони часто насолоджувалися сидром або двома в Ma Bells, улюбленому пабі принца, який був баром у підвалі St Andrews Golf Hotel. Це місце популярне серед любителів гольфу та студентів, які люблять веселощі. Окрім цього, майбутнє подружжя часто відвідувало індійський ресторан.

Вільям час від часу любив займатися серфінгом на пляжі Вест-Сандс, за декілька хвилин їзди від Сент-Ендрюського університету. Поки вони жили у своїй квартирі, пара насолоджувалася прогулянками мальовничим узбережжям.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Після закінчення другого курсу університету Вільям і Кейт переїхали до Балгоув-Хаус, що в приватному маєтку Страттірум, неподалік від центру міста.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям проводять більше часу з дітьми.

Також Фокус писав про улюблені місця для відпочинку Кейт Міддлтон та принца Вільяма.