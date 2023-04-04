Йорданія та лижі. Де Кейт Міддлтон та принц Вільям люблять відпочивати з дітьми

Майбутній король Великобританії та його дружина обирають як місцеві курорти, так і подорожують світом.

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Стало відомо, де Кейт Міддлтон та принц Вільям люблять проводити канікули зі своїми трьома дітьми. Про це пише Hello Magazine.

Принц і принцеса Уельські наразі відпочивають від своїх королівських обов’язків, поки їхні діти насолоджуються великодніми канікулами.

Дев’ятирічний принц Джордж, семирічна принцеса Шарлотта та чотирирічний принц Луї почали навчання у школі Ламбрук у вересні 2022, коли Уельси переїхали до котеджу Аделаїда у Віндзорі.

Цілком імовірно, що принц Вільям і Кейт Міддлтон приєднаються до решти членів королівської родини на Великодній церковній службі у Віндзорі цього тижня, але видання згадує, де подружжя любить проводити шкільні канікули всією родиною.

Анмер-Холл

Резиденція Вільяма та Кейт у Норфолку стала їхнім затишним місцем у сільській місцевості з тих пір, як покійна королева Єлизавета подарувала молодятам георгіанську нерухомість із десятьма спальнями після їхнього весілля у 2011 році.

Подружжя зазвичай проводить вихідні та шкільні канікули в Анмер-Холлі і навіть вирішило залишитися в Норфолку під час карантину, де дистанційно виконувало свої королівські обов’язки та навчало дітей вдома.

Лижні курорти

Як і багато членів королівської родини, принц і принцеса Уельські вже давно є завзятими лижниками, і останнім часом вони передають це дітям під час сімейних поїздок.

У 2016 році королівські персони взяли старших дітей на свою першу лижну відпустку у французьких Альпах. Пара опублікувала чарівні сімейні фотографії свого відпочинку, на яких Джордж і Шарлотта були закутані в снігові костюми.

Йорданія

Кенсінгтонський палац повідомив, що Вільям і Кейт взяли Джорджа, Шарлотту та Луї на відпочинок до Йорданії, коли випустили свою різдвяну листівку 2021 року.

Непримітна подорож відбулася на початку того року, коли сім’я з п’яти осіб відвідала стародавнє місто Петра.

Йорданія зберігає особливі спогади про Кейт. Сім'я Міддлтон переїхала до країни, коли Кейт було лише два роки, і вони навіть оприлюднили фотографію свого перебування в країні.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми

Зокрема принц Вільям розповів про дитинство своєї дружини в Йорданії під час туру по Близькому Сходу в 2018 році. Спілкуючись з виконавчим директором організації Save the Children Ранією Малкі, син Карла ІІІ сказав: "Їй тут сподобалося, їй справді сподобалося. Вона дуже засмучена тим, що я їду сюди без неї".

Мустик

Раніше принц і принцеса насолоджувалися сімейними канікулами на острові Мустик з батьками Кейт, Керол і Майклом Міддлтонами, а принц Джордж, як повідомляється, святкував свій шостий день народження на приватному карибському острові у 2019 році.

Мустик також повʼязаний з покійною двоюрідною тіткою Вільяма, принцесою Маргарет, яка володіла віллою Les Jolies Eaux на острові.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Скриншот видео

Острови Сіллі

Крім подорожей за кордон, принц Вільям і Кейт Міддлтон також відвідували рідне королівство в останні роки. У 2021 році сім’я з п’яти осіб насолоджувалася відпочинком на островах Сіллі біля узбережжя Корнуолла другий рік поспіль.

У 2020 році подружжя та їхні маленькі діти були помічені на велосипеді навколо острова Треско – єдиного з п’яти населених островів, який є приватним.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty

Зазначимо, що старший син британського монарха та його кохана виховують трьох дітей — принцесу Шарлотту, принца Джорджа та принца Луї. Восени 2022 повідомлялося, що принцеса Уельська вагітна четвертою дитиною, проте домисли в пресі так і не підтвердилися офіційно.

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон може не одягнути тіару на коронацію Карла ІІІ у травні 2023.

Також Фокус писав про те, що Кейт Міддлтон та принц Вільям взяли відпустку, аби більше часу проводити з дітьми під час весняних канікул.