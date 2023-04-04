Иордания и лыжи. Где Кейт Миддлтон и принц Уильям любят отдыхать с детьми

Будущий король Великобритании и его супруга выбирают как местные курорты, так и путешествуют по миру.

Related video

Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям любят проводить каникулы со своими тремя детьми. Об этом пишет Hello Magazine.

Принц и принцесса Уэльские отдыхают от своих королевских обязанностей, пока их дети наслаждаются пасхальными каникулами.

Девятилетний принц Джордж, семилетняя принцесса Шарлотта и четырехлетний принц Луи начали обучение в школе Ламбрук в сентябре 2022 года, когда Уэльсы переехали в коттедж Аделаида в Виндзоре.

По всей вероятности, принц Уильям и Кейт Миддлтон присоединятся к остальным членам королевской семьи на Пасхальной церковной службе в Виндзоре на этой неделе, но издание вспоминает, где супруги любят проводить школьные каникулы всей семьей.

Анмер-Холл

Резиденция Уильяма и Кейт в Норфолке стала их уютным местом в сельской местности с тех пор как покойная королева Елизавета ІІ подарила молодоженам георгианскую недвижимость с десятью спальнями после их свадьбы в 2011 году.

Супруги обычно проводят выходные и школьные каникулы в Анмер-Холле и даже решили остаться в Норфолке во время карантина, где дистанционно выполняли свои королевские обязанности и обучали детей дома.

Лыжные курорты

Как и многие члены королевской семьи, принц и принцесса Уэльские уже давно являются упорными лыжниками, и в последнее время они передают это детям во время семейных поездок.

В 2016 году королевские персоны взяли старших детей на свой первый лыжный отпуск во французских Альпах. Пара опубликовала очаровательные семейные фотографии своего отдыха, на которых Джордж и Шарлотта были укутаны в теплые костюмы.

Иордания

Кенсингтонский дворец сообщил, что Уильям и Кейт взяли Джорджа, Шарлотту и Луи на отдых в Иорданию, когда выпустили свою рождественскую открытку в 2021 году.

Неприметное путешествие состоялось в начале того года, когда семья из пяти человек посетила древний город Петра.

Иордания хранит особые воспоминания о Кейт. Семья Миддлтон переехала в страну, когда Кейт было всего два года, и даже обнародовали фотографию своего пребывания в стране.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

В частности, принц Уильям рассказал о детстве своей жены в Иордании во время тура по Ближнему Востоку в 2018 году. Общаясь с исполнительным директором организации Save the Children, сын Карла III сказал: "Ей здесь понравилось, ей действительно понравилось. Она очень расстроена тем, что я еду сюда без нее".

Мюстик

Ранее принц и принцесса наслаждались семейными каникулами на острове Мюстик с родителями Кейт, Кэрол и Майклом Миддлтонами, а принц Джордж, как сообщается, праздновал свой шестой день рождения на частном карибском острове в 2019 году.

Мюстик также связан с покойной двоюродной тетей Уильяма, принцессой Маргарет, владевшей виллой Les Jolies Eaux на острове.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Скриншот видео

Острова Силли

Помимо путешествий за границу, принц Уильям и Кейт Миддлтон также посещали родное королевство в последние годы. В 2021 семья из пяти человек наслаждалась отдыхом на островах Силли у побережья Корнуолла второй год подряд.

В 2020 году супруги и их маленькие дети были замечены на велосипедной прогулке вокруг острова Треско – единственного из пяти населенных островов, который является частным.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty

Отметим, что старший сын британского монарха и его возлюбленного воспитывают троих детей – принцессу Шарлотту, принца Джорджа и принца Луи. Осенью 2022 года сообщалось, что принцесса Уэльская беременна четвертым ребенком, однако домыслы в прессе так и не подтвердились официально.

Напомним, почему Кейт Миддлтон может не надеть тиару на коронацию Карла ІІІ в мае 2023.

Также Фокус писал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли отпуск, чтобы больше времени проводить с детьми во время весенних каникул.