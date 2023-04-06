Сидр и серфинг. Как Кейт Миддлтон и принц Уильям проводили свидания в университете

Королевская пара долго перед свадьбой и романтическими отношениями дружила.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. Именно в этом учебном заведении началась их история любви и состоялись первые свидания. Об этом пишет Hello Magazine.

Чтобы завязать роман в университете, понадобилось много идей для ночных свиданий и у пары они были. От сказочных прогулок в лесу до отдыха в таунхаусах.

Принц Уильям и будущая принцесса Уэльская присоединились к Сент-Эндрюсу, поступив на факультет истории искусства.

Уильям часто виделся с Кейт, которая мгновенно смотрела на него. Впоследствии возлюбленная будущего короля Великобритании вспомнила в интервью о помолвке, что она "покраснела и словно сбежала", когда они встретились, "очень стесняясь встречи".

Сообщается, что 20-летняя Кейт привлекла внимание Уильяма, когда вышла на подиум в авангардном полупрозрачном черно-золотом платье для благотворительного показа мод в пятизвездочном отеле Fairmont St Andrews.

Говорят, что принц Уильям заплатил 200 фунтов стерлингов за билет в первый ряд на благотворительном показе.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Как и большинство студентов, пара переехала из своих общежитий на втором курсе, чтобы разделить квартиру с друзьями в сентябре 2002 года. Принц Уильям разделил новое гнездышко с Кейт, его другом Фергусом Бойдом, позже крестным отцом принца Джорджа, и Оливией Близдейл.

Они часто наслаждались сидром или двумя в Ma Bells, любимом пабе принца, баре в подвале St Andrews Golf Hotel. Это место популярно среди любителей гольфа и студентов, которые любят веселье. Кроме этого, будущие супруги часто посещали индийский ресторан.

Уильям время от времени любил заниматься серфингом на пляже Вест-Сандс, в нескольких минутах езды от Сент-Эндрюсского университета. Пока они жили в своей квартире, пара наслаждалась прогулками по живописному побережью.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

После окончания второго курса университета Уильям и Кейт переехали в Балгоув-Хаус, недалеко от центра города.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят больше времени с детьми.

Также Фокус писал о любимых местах отдыха Кейт Миддлтон и принца Уильяма.