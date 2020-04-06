Маски без проблем можно купить в Интернете, — ОП

Сейчас маски полностью доступны в Интернете. Об этом заявил замглавы Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает пресс-служба ОП.

Он отметил, что медленнее маски доходят до аптек, где их очень быстро раскупают.

"Украина сейчас производит почти 900 000 масок в сутки. К тому же мы еще импортируем. Проверяем, как доходят маски в местные аптек", - добавил министр здравоохранения Максим Степанов.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь поручил собрать данные о потребностях всех аптечных сетей и закупить для них нужное количество масок.

Тимошенко также рассказал, что на этой неделе ожидается прибытие в Украину семи самолетов со средствами для борьбы с коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.

В Кабмине пояснили, что общественное место - это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату. При этом расширять этот список могут местные власти. В связи с этим в правительстве рекомендовали постоянно носить маску, "поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место".