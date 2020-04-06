Эвакуированных украинцев готовы принять 12 профсоюзных санаториев
Украинцы, которые вернутся в Украину из-за рубежа, будут проходить обсервацию в санаториях "Укрпрофздравницы".
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрпрофздравницы".
Среди принимающих санаториев – "Клинический санаторий им. Пирогова" (санаторий "Куяльник").
Первые группы украинцев уже прибывают в этот оздоровительный комплекс на обсервацию. Сама обсервация продлится 14 дней.
Персонал санатория обеспечен всеми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, говорят в "Здравнице".
В целом санаторий готов принять 1000 человек одновременно.
Украинцев разместят в двухместных номерах категории "стандарт улучшенный" с интернетом и телевидением.
Фото: facebook.com/Ukrprofzdravnitsa
Под Киевом к обсервации также готовят санатории "Жовтень" и "Украина".
Всего же эвакуированных граждан готовы принять 12 оздоровительных комплексов, которые входят в "Укрпрофздравницу".
Что касается оплаты за проживание, то в "Здравнице" описывают два варианта: либо все расходы берет на себя местный- или госбюджет, либо украинцы платят сами за себя (на одного человека – 3 тыс. грн за 14 дней без питания).
Персоналу планируют выплачивать в три раза большую зарплату.
Как ранее писал Фокус:
- 30 марта стало известно, что в Украину после закрытия границ при содействии дипломатов вернулись более 145 тысяч украинцев. Еще 11,5 тысяч украинцев хотят вернуться.
- 1 апреля Аваков заявил, что МВД уже не будет давать согласия на чартеры для эвакуации украинцев, которые находятся за границей во время пандемии коронавируса.