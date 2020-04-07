В ВСУ – первая смерть от коронавируса: умерла сотрудница воинской части
В ВСУ умер первый человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 – сотрудница одной из воинских частей Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.
Женщина с 20 марта была на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Ее состояние ухудшилось 27 марта, женщину госпитализировали в Надворной.
30 марта ее перевели в реанимацию, где она умерла в понедельник, 6 апреля. Диагноз COVID-19 у женщины подтвердили в день смерти.
По состоянию на утро 7 апреля в ВСУ все зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19, один из них – с летальным исходом. На изоляции (в том числе на самоизоляции) находятся 87 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 апреля в ВСУ был зарегистрирован первый случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом: был инфицирован врач Хмельницкого военного госпиталя.
- 2 апреля в ВСУ был зафиксировали второй случай заражения коронавирусом.
- 4 апреля в Украине заразился коронавирусом уже третий военнослужащий.
- В Украине по состоянию на утро 7 апреля подтверждено 1462 случая COVID-19. Умерли 45 человек, выздоровели 28.