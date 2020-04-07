В ВСУ – первая смерть от коронавируса: умерла сотрудница воинской части

В ВСУ умер первый человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 – сотрудница одной из воинских частей Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Женщина с 20 марта была на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Ее состояние ухудшилось 27 марта, женщину госпитализировали в Надворной.

30 марта ее перевели в реанимацию, где она умерла в понедельник, 6 апреля. Диагноз COVID-19 у женщины подтвердили в день смерти.

По состоянию на утро 7 апреля в ВСУ все зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19, один из них – с летальным исходом. На изоляции (в том числе на самоизоляции) находятся 87 человек.

Как ранее сообщал Фокус: