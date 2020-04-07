В Киеве на обсервации находятся 207 человек, – Кличко

В столице адаптированы четыре базы обсервации для граждан, приезжающих из-за границы.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга во вторник.

"Насколько вы знаете, правительство своим решением ввело обязательную процедуру обсервации для всех прибывающих из-за рубежа. Несколько отелей и баз отдыха для обсервации подготовили министерства, это объекты, находящиеся на их балансе. Столица также подготовила уже 4 таких базы для киевлян", – заявил он.

По его словам, Киев теперь может предоставить три тысячи мест для проходящих обсервацию.

В настоящее время в Киеве на двухнедельной обсервации находятся 207 человек. В ближайшие дни ожидаются еще несколько самолетов с возвращающимися из-за границы украинцами.

Как ранее писал Фокус: