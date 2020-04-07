В Киеве на обсервации находятся 207 человек, – Кличко
В столице адаптированы четыре базы обсервации для граждан, приезжающих из-за границы.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга во вторник.
"Насколько вы знаете, правительство своим решением ввело обязательную процедуру обсервации для всех прибывающих из-за рубежа. Несколько отелей и баз отдыха для обсервации подготовили министерства, это объекты, находящиеся на их балансе. Столица также подготовила уже 4 таких базы для киевлян", – заявил он.
По его словам, Киев теперь может предоставить три тысячи мест для проходящих обсервацию.
В настоящее время в Киеве на двухнедельной обсервации находятся 207 человек. В ближайшие дни ожидаются еще несколько самолетов с возвращающимися из-за границы украинцами.
Как ранее писал Фокус:
- 30 марта стало известно, что в Украину после закрытия границ при содействии дипломатов вернулись более 145 тысяч украинцев.
- С начала карантина в Украине по фактам нарушения его правил было составлено 3566 административных протоколов. По итогам рассмотрения этих протоколов судами наложены штрафы на общую сумму 272 тыс. грн.
- 3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об ужесточении карантина.
- В Украине подготовили 61 помещение для обсервации украинцев, приезжающих из-за границы. Об этом шла речь на селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств.