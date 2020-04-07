МинВОТ сообщило о первой смерти от коронавируса на оккупированном Донбассе

В больнице оккупированного города Амвросиевка, Донецкой области, умер от Covid-19 мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Министерство сообщает, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 на временно оккупированных территориях ухудшается, однако российские оккупационные администрации в ОРДЛО и Крыму продолжают подвергать граждан опасности, скрывая реальную картину.

Оккупанты в ОРДО признали наличие 6 больных коронавирусом, но сообщили об отсутствии летальных случаев.

В то же время, по имеющейся информации у министерства, 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевки умер гражданин, инфицированный коронавирусом. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята.

По состоянию на 7 апреля окуппанты признают 22 случая заражения коронавируса в Крыму и 5 случаев в Севастополе. Но по имеющейся информации, реальное количество инфицированных значительно выше.

Как ранее сообщал Фокус: