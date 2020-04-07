Младенец депутата Анны Скороход попал в больницу с коронавирусом

У младенца депутата Верховной Рады Анны Скороход, у которой ранее подтвердили коронавирус, также нашли COVID-19.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"11 день карантина – чувствую себя хорошо. 12 повторный тест положительный, хотя чувствую себя нормально, но положительный не только у меня, но и у Малыша...у него самочувствие плохое, едим по скорой в инфекционное отделение", – сообщила она.

По ее словам, после того, как ей на несколько дней стало лучше, на 15 день симптомы опять вернулись, температура поднялась до 38, вернулась слабость и головная боль.

Нардеп считает, что она могла заразиться повторно.

"Итог: С субботнего вечера нахожусь с ребенком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков. Самое страшное, когда болеют дети. Берегите себя, а их еще больше!", – рассказала Скороход.

В комментарии ТСН она сообщила, что состояние ребенка стабильно.

"COVID-19 подтвержден у нас обоих. Сегодня сдали дополнительные анализы ", – рассказала депутат.

По ее словам, у нее снова поднялась температура. "Продолжает подниматься. Все повторяется, как было с самого начала: ломота в теле, слабость.

"Я слышала, что были рецедивы, что это возможно. Болезнь у меня прошла спокойно и бесследно. Лечимся, колят антибиотики", – сказала она.

Отметим, Скороход родила родила мальчика 17 февраля.

Как ранее сообщал Фокус: