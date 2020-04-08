Карантин 14 апреля точно не ослабят, в лучшем случае — в мае, — Шмыгаль

Ослабление карантина в Украине возможно не раньше мая, если в стране будет наблюдаться динамика по снижению количества новых заболеваний на коронавирусную инфекцию. Об этом на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина не может 2-3 месяца сидеть на диване. Экономику нужно будет запускать. Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мероприятий. Это точно не будет сделано 14 апреля, как было распространено в некоторых фейковых информациях, которые разошлись по информационным каналам", - заявил он.

Шмыгаль добавил, что карантин в нынешнем виде будет точно действовать до 24 апреля и, скорее всего, будет продлен до начала мая. Пока же Кабмин разрабатывает план запуска экономики, с детальной информацией "когда кто сможет выйти на работу".

Вопрос карантина также обсуждался на совещании в ОП под председательством президента Владимира Зеленского.

"Сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование", - говорится в сообщении пресс-службы ОП.

Накануне в СМИ появились сообщения, что карантин планируют начинать ослаблять уже 14 апреля – с этого дня якобы будут открывать небольшие магазины площадью до 400 кв.м. и все строительные и садовые комплексы. С 1 мая якобы откроются остальные магазины, торговые центры, парикмахерские, а с середины мая возобновится учебный процесс в школах.

Как ранее сообщал Фокус:

7 апреля глава МОЗ Максим Степанов заявил, что темпы заболеваемости коронавирусом в Украине скоро достигнут своего пика, поэтому говорить об окончании карантина еще рано.