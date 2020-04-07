Ужесточение карантина в целом целесообразно, но неконституционно, — правозащитники

Харьковская правозащитная группа рекомендует ввести в Украине режим чрезвычайного положения, но с определенными условиями

Ужесточение карантина, введенное с 6 апреля, возможно только в условиях чрезвычайного положения в Украине. Об этом говорится в заявлении Харьковской правозащитной группы.

"Харьковская правозащитная группа считает карантинные ограничения мотивированными соображениями безопасности украинцев и в целом целесообразными за исключением некоторых ограничений", - говорится в заявлении.

Среди нецелесообрзных ограничений правозащитники называют обязательную самоизоляцию украинцев старше 60 лет, запрет на посещение парков, скверов и прибережных зон, а также обязанность носить при себе документы.

Харьковская правозащитная группа считает, что Кабмин своим постановлением № 255 от 2 апреля ограничил следующие права человека и гражданина: право на свободу и личную неприкосновенность (статья 29 Конституции Украины), право на свободу передвижения (статья 33 Конституции Украины), право на свободу совести (статья 35 Конституции Украины), право на мирные собрания (статья 39 Конституции Украины).

Согласно ст. 64 Конституции предусмотрено только два исключительных случая, когда права человека могут быть ограничены, - при условии чрезвычайного или военного положения. Однако в Украине режим ЧП не введен. Ужесточая карантин, правительство ссылалось на положения закона "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" и "О защите населения от инфекционных болезней", которые дают Кабмину в условиях карантинной ситуации право временно ограничивать права физических и юридических лиц и вводить для них дополнительные обязанности.

В тоже время, правозащитники считают, что соответствующие нормы этих законов неконституционны, а новые ограничения могут быть установлены исключительно в случае введения чрезвычайного положения.

"Принятое постановление Кабинета Министров не отвечает нормам Конституции Украины (статья 3, 6, 64, 92 Конституции Украины) и является незаконным. Ограничение прав человека, установленные ним, не соответствуют принципу соразмерности и общественной необходимости и не могут быть оправданы только одной целью предотвращения распространения эпидемии коронавируса", - говорится в заявлении.

В связи с этим Харьковская правозащитная группа рекомендует ввести в Украине режим чрезвычайного положения, но с определенными условиями. По мнению правозащитников, введение ЧП должны сначала обсудить с общественностью. Также необходимо прописать в указе о ЧП только те меры, которые будут направлены на борьбу с коронавирусом.

Важно также гарантировать запрет органам безопасности на злоупотребление властью и четко прописать понятийный аппарат (что такое "общественное место" и пр.).

Среди других рекомендаций – ослабить требования к самоизоляции для пожилых людей и разрешить им пешие прогулки продолжительностью до одного часа.

Кроме того, нужно разрешить всем гражданам посещать парки, скверы и зоны отдыха. Предписание об обязательном наличии паспорта при выходе на улицу – упразднить, советуют юристы.

Напомним, в Окружной админсуд Киева уже поступило заявлние с требованием признать противоправным рашение Кабмина об ужесточении карантина.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.