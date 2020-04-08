"Донецкоблгаз" начислил более 1,7 млрд несуществующего долга местным жителям, – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент ПАО "Донецкоблгаз" на реализации схемы растраты государственного природного газа на миллиарды гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что некоторые промышленные предприятия Донетчины с 2017 года потребляли государственный природный газ бесплатно. При этом руководство предприятия "перебрасывало" долги за потребленные ресурсы на счета жителей области.

"Таким образом формировалась искусственная задолженность населения за якобы потребленный природный газ в сумме более 1,7 млрд гривен. Для осуществления схемы организаторы разработали и внедрили в производственную деятельность ПАО программное обеспечение со скрытой функцией ведения двойной бухгалтерской отчетности", –сказано в сообщении.

По результатам проведенных обысков на предприятии, по месту жительства фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили и изъяли вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность топ-менеджмента.

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