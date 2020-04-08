Кабмин предлагает усилить штрафы в 70 раз за поджог сухой травы

Кабинет министров предлагает усилить ответственность за сжигание сухой растительности в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Из года в год весной во всех регионах все чаще наблюдаются случаи сжигания сухой растительности. Это не только создает угрозу пожаров, но и загрязняет воздух. Поэтому ответственность должна быть усилена”, – сказал министр.

Предлагается повысить штрафы с 85 грн до 6000 грн.

"Сегодня мы видим, есть и умышленные поджоги, есть неумышленные поджоги, исключительно из безответственности. Но тем не менее вред, наносимый природе, который наносится экономике Украины, который ставит под угрозу иногда предприятия критической инфраструктуры, когда пожар движется быстрым ветром в сторону предприятий или распределительных электростанций, он часто исчисляется десятками и сотнями миллионов гривен", – сказал премьер-министр во время заседания.

Как ранее сообщал Фокус: