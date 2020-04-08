В полицию поступило сообщение о минировании Александровской больницы. На место выехали взрывотехники

Украина
В больнице проходят лечение больные коронавирусом

В полицию поступила информация о возможном минировании 10-го корпуса Александровской больницы в Киеве, где лечат больных коронавиросом. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Печерского района Киева Оксана Тищенко, передает Укринформ.

"Такая информация у нас есть, сейчас туда выехала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники. Когда закончится проверка, как вообще она будет проходить, и будет ли эвакуация,  – я пока вам сообщить не могу",  – отметила она.

На странице группы "Киев Оперативный" в Facebook также появилась информация, что  около 22:00 8 июня поступило сообщение о минировании 10-го корпуса Александровской больницы.

"По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила, и в 03:00 ночи произойдет взрыв",  – сообщили в группе.

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