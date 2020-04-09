Массовое тестирование на коронавирус в Украине проводить не будут, — МОЗ

В Украине не будут проводить массовое тестирование на коронавирус. Об этом заявил на брифинге и.о. директора Центра общественного здоровья МОЗ Игорь Кузин

"В соответствии с действующими протоколами Украина тестирует и обеспечивает бесплатным тестированием методом ПЦР всех лиц, которые подпадают под эпидемиологические и клинические критерии. Для тех, кто не подпадает под такие критерии, обследование методом ПЦР возможно только, если они являются прямыми контактными лицами по отношению к подтвержденному случаю", - заявил он.

Кузин отметил, что ни одна страна не проводит тестирование полностью всех своих граждан.

"Поэтому такая опция сейчас не рассматривается и вряд ли будет применена. В первую очередь, потому что это нецелесообразно и технически практически невозможно", - подчеркнул.

По его словам, сейчас ПЦР-тесты проводят в 37 государственных и 2 частных лабораториях. Всего в Украине проверили на коронавирус 7 901 человека с подозрением, однако Кузин подчеркнул, что лабораторных тестов было сделано значительно больше.

"Количество подозрений не равняется количеству исследований. Исследуют образцы лиц, которым установлено подозрение, контактных и тех кто выздоровел для снятия диагноза", - рассказал он.

Так, за минувшие сутки проверили в лабораториях 2396 образцов, а всего - 20 608.

Согласно данным Worldometers, в США провели 2 млн 82 тыс. тестов, Германии —918 тыс., Италии — 755 тыс., России —910 тыс., Южной Кореи — 477 тыс., Беларуси —46 тыс., Польше — 92 тыс.

Напомним, как обычные украинцы, так и народные депутаты, жалуются, что ЦПР-тесты на коронавирус, которые дают точный результат, в Украине больницы делают с большим трудом, даже если человек находится в тяжялом состоянии. В то же время, как показывает мировая практика, массовое тестирование играет важную роль в сдерживании эпидемии.

В случае отказа делать тест, Кузин посоветовал сначала проверить, подпадает ли человек под нужные критерии, а потом позвонить на горячую линию МОЗ.

Как ранее сообщал Фокус:

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сейчас Украина может делать около 30 тыс. тестов в неделю и планирует довести это количество до 80 тыс.