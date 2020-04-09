Наместник Ионинского монастыря в ботсаду Киева заразился коронавирусом
Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в ботсаду Киева, епископ УПЦ МП Иона (Черепанов) заразился коронавирусом.
Об этом в Facebook сообщил сам священнослужитель.
По его словам, сейчас он находится в изоляции и работает удаленно.
"После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38 градусов и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный", – сообщил он.
По словам священнослужителя, сейчас его самочувствие в норме, он находится в полной изоляции, температура 9 апреля утром не превышала 36,7 градусов.
"Службы в монастыре проходят своим чередом, но без прихожан, так как ботсад закрыт на карантин. Где заразился – не знаю. При таком количестве контактов, как у меня, это немудрено... Нахожусь под контролем врачей, монастырские дела не оставляю, но занимаюсь ими в удаленном режиме – по телефону, смс и прочее...", – написал епископ Иона.
Как ранее сообщал Фокус:
- 6 апреля мэр Киева Виталий Кличко подтвердил четыре случая заражения коронавирусом в Киево-Печерской Лавре.
- Ранее СМИ сообщили, что коронавирусом мог заразиться настоятель Лавры Павел (Лебедь). Сам он только подтвердил, что сдал текст и ждет в ближайшее время его результаты. Священнослужитель рассказал, что у него наблюдаются симптомы простуды и чувствует себя он нормально.
- Министерство внутренних дел совместно с религиозными конфессиями определило формат проведения Пасхальных праздников в период карантина.