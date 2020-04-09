Наместник Ионинского монастыря в ботсаду Киева заразился коронавирусом

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в ботсаду Киева, епископ УПЦ МП Иона (Черепанов) заразился коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщил сам священнослужитель.

По его словам, сейчас он находится в изоляции и работает удаленно.

"После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38 градусов и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный", – сообщил он.

По словам священнослужителя, сейчас его самочувствие в норме, он находится в полной изоляции, температура 9 апреля утром не превышала 36,7 градусов.

"Службы в монастыре проходят своим чередом, но без прихожан, так как ботсад закрыт на карантин. Где заразился – не знаю. При таком количестве контактов, как у меня, это немудрено... Нахожусь под контролем врачей, монастырские дела не оставляю, но занимаюсь ими в удаленном режиме – по телефону, смс и прочее...", – написал епископ Иона.

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