Кличко пообещал не отключать горячую воду в Киеве на время карантина
В период карантина в Киеве не будут отключать горячую воду потребителям для технических испытаний сетей.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Кличко поручил, чтобы во время карантина техническая подготовка к следующему сезону осуществлялась только на объектах, где можно не отключать горячую воду потребителям.
Также мэр подготовил обращение к правительству, которым предлагает внести изменения в профильное законодательство, чтобы уменьшить сроки, когда в домах нет горячей воды во время тестирования трубопроводов.
Кличко напомнил, что каждый год сразу после окончания отопительного сезона киевские службы и предприятия начинают подготовку к следующему сезону и начинают технические испытания сетей.
"Проведение гидравлических испытаний – это не прихоть городских властей, а технологическая необходимость и требование действующего законодательства, определяющего порядок и сроки проведения испытаний", – добавил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Киеве в среду, 8 апреля, полностью завершился отопительный сезон в жилых домах.
- Ранее Кабмин утвердил, что горячая вода должна поступать к потребителям с температурой не ниже 50 градусов и не выше 75 градусов.