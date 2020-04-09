Кличко пообещал не отключать горячую воду в Киеве на время карантина

В период карантина в Киеве не будут отключать горячую воду потребителям для технических испытаний сетей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Кличко поручил, чтобы во время карантина техническая подготовка к следующему сезону осуществлялась только на объектах, где можно не отключать горячую воду потребителям.

Также мэр подготовил обращение к правительству, которым предлагает внести изменения в профильное законодательство, чтобы уменьшить сроки, когда в домах нет горячей воды во время тестирования трубопроводов.

Кличко напомнил, что каждый год сразу после окончания отопительного сезона киевские службы и предприятия начинают подготовку к следующему сезону и начинают технические испытания сетей.

"Проведение гидравлических испытаний – это не прихоть городских властей, а технологическая необходимость и требование действующего законодательства, определяющего порядок и сроки проведения испытаний", – добавил он.

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