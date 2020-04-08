В Киеве завершился отопительный сезон, – КГГА
2020-04-08 11:32:00
КГГА уже начала подготовку к следующему отопительному сезону
В Киеве в среду, 8 апреля, полностью завершился отопительный сезон в жилых домах.
Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
"Мы сегодня завершили отключение отопления в Киеве", – сказал он.
По его словам, такое решение было принято из-за ситуации с пандемией коронавируса и финансовых нагрузок, которые обусловили завершение отопительного сезона не 15 апреля, как обычно, а раньше.
Пантелеев заявил, что также решение обусловлено прогнозом теплой погоды в ближайшие дни.
Также замглавы КГГА отметил, что по результатам отопительного сезона, жители столицы сэкономили 1,5 миллиарда гривен.
Он добавил, КГГА со среды начала подготовку к следующему отопительному сезону.
Кроме того, по словам Пантелеева, столичные власти не собираются переносить плановые гидравлические испытания отопительной сети из-за карантина.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 октября 2019 года Минрегион сообщил, что отопительный сезон стартовал во всех областях Украины.
- В конце ноября Кабинет министров одобрил гарантированную цену на газ для населения на период отопительного сезона. Для этого разработана программа "Гарантированная цена на газ".
- Президент Владимир Зеленский на совещании с Кабмином и руководством "Нафтогаза" потребовал, чтобы цены на отопления во всех областях был снижены на 25-30%.
- Ранее в КГГА говорили, что с 5 апреля в столице начнется процесс отключения отопления в жилых домах.