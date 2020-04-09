В трех западных областях на выходные могут ввести комендантский час, — мэр Ивано-Франковска

Кабмин рассмотрит возможность введения в трех областях Западной Украины комендантского часа на выходных.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в видеообращени.

По его словам, на совещении с премьер-министром Денисом Шмыгалем было сказано, что карантин в стране будет продлен.

"Какое это число, не уточнили. Премьер-министр сказал, что карантин будет продлен", – сказал Марцинкив.

Кроме того, власти рассматривают введение коммендантского часа на территории трех областей.

"Также проинформировали, что в трех областях – Ивано-Франковская, Тернопольская и Львовская – вводятся чрезвычайные меры на выходные дни, чтобы разорвать цепь заражения. В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа. Так сказали на этом совещании с премьер-министром. Детали, очевидно, будем знать завтра", – сказал мэр Ивано-Франковска.

Напомним, и. о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин на брифинге заявил, что ограничительные меры в Киевской области нужно соблюдать и, возможно, даже ужесточить. В противном случае, по его словам, карантин может быть продлен до осени.

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