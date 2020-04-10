Карантин в Киеве: на выходных увеличат количество патрулей в парках и скверах
В Киеве на выходные дни увеличат число правоохранителей, которые будут патрулировать в парках и скверах, чтобы искать не соблюдающих карантин граждан.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.
По его словам, для контроля над соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в столице.
"Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому еще раз обращаюсь: не пренебрегайте правилами! Не идите туда, где вас могут оштрафовать", – сказал Кличко.
Также он отметил, что для предотвращения распространения коронавируса на предприятиях и в учреждениях, где будут зафиксированы вспышки заболевания, будут вводить принудительный карантин.
"Чтобы предотвратить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания. На предприятиях, в учреждениях. Нам нужно уберечь людей и обезопасить от угрозы подцепить эту заразу! И мы сейчас делаем все для этого", – сказал Кличко.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 4 апреля в Украине запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости). Также запрещено выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность. А с 6 апреля вступил в силу запрет на пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты.
- 4 апреля полиция Львова составила протокол об административном правонарушении в отношении 32-летнего мужчины, который гулял в парке. Мужчина пообещал, что пойдет домой, но через полчаса эти же полицейские встретили его в другой стороне парка.
- 4 апреля в Одессе на пляже в районе 10-й станции Большого Фонтана полицейские с применением силы задержали владельца кофейни, которая продолжала работать в режиме "на вынос" во время карантина.