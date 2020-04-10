Только 17% приехавших в Украину подписали соглашение о самоизоляции, – пограничники
Согласие на самоизоляцию дали 99 тысяч человек, въехавших на территорию Украины с 13 марта или 17% от общего числа, ответили в Госпогранслужбе на запрос Bihus.info.
В период с 21 по 28 марта в страну вернулось 135 600 человек, из них 99 100 согласились на добровольный двухнедельный карантин, подписав документы.
При этом, с 13 по 20 марта в Украину въехали еще 435 200 человек, однако тогда постановление об обязательном подписании соглашения о самоизоляции еще не действовало.
"Каждый, кто прилетел, должен быть на самоизоляции или в обсервации. Каждый из них подписывает обязательство находиться на самоизоляции. Эти адреса передаются Национальной полиции, и Нацполиция контролирует", – говорил глава МВД Арсен Аваков, передает Интерфакс-Украина.
Как ранее сообщал Фокус:
- Недавно глава МВД Арсен Аваков заявил, что сейчас для борьбы с эпидемией коронавируса в Украине не требуется введение чрезвычайного положения.
- В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.
- С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.
- В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине Кабмин ввел по всей территории страны режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля.