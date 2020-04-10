Шмыгаль представил предварительный график выхода Украины из карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что уже в мае украинцы должны вернуться к работе, несмотря на коронавирус. Об этом передает РБК-Украина.

По словам Шмыгаля, правительство работает над тем, чтобы обеспечить рабочими местами украинцев, которые из-за коронавируса потеряли работу.

"План есть, и он будет реализован. Мы очень понимаем, что людям сегодня тяжело быть дома без перспективы того, когда они выйдут из дома и захотят получить работу, им нужно куда-то идти. Мы над этим работаем", – заявил он.

В своем Telegram-канале премьер-министр представил предварительный график выхода Украины из карантина.

На графике указано, что до начала мая в Украине будет соблюдаться режим чрезвычайной ситуации. В этот период правительство собирается поддерживать социально незащищенные слои населения, помогать безработным и тем, кто находится в вынужденном отпуске, а также оказывать поддержку медицинскому персоналу, который привлекается к борьбе с коронавирусом.

Временной отрезок с начала мая до начала июня обозначен как "Украина идет на работу". Правительство обещает частично снять ограничения на работу общественного транспорта, а также ввести смещенный график рабочего дня. Также предусмотрена кредитная поддержка малого и среднего бизнеса и создание 500 тысяч новых рабочих мест.

С начала июня и до начала июля предусмотрен период под названием "Новые социальные стандарты жизни". Ожидается, что общественный транспорт возобновит работу, будет завершен учебный год, разрешат посещать зоны отдыха, ослабят условия самоизоляции для пожилых людей.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.