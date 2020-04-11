В Мелитополе истребитель ВСУ МиГ-29 совершил аварийную посадку

В Мелитополе Запорожской области вчера, 10 апреля, произошла аварийная посадка истребителя МиГ-29 ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Около 21:00 пилот истребителя во время плановой посадки нарушил правила полетов, что привело к повреждению самолета. Сам пилот в результате жесткой посадки не пострадал.

Начато уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводится осмотр места посадки самолета и определяются причины происшествия.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет", – сообщили в ГБР.

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре прошлого года в России, в небе над Липецком столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34.