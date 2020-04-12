Вербное воскресенье: в Киеве праздновали онлайн, в регионах пришли к храмам

В центре Ровно, у Свято-Воскресенского собора (УПЦ МП), по случаю Верного воскресенья, сегодня прошло праздничное богослужение, на котором присутствовало множество людей.

Об этом сообщает местное издание ЧаРівне.

Несмотря на то, что верующих в храм не пускали, многие из них не соблюдали дистанцию и стояли с приспущенными масками. Порой масок у верующих вообще не было.

Издание также пишет, что в Свято-Покровском кафедральном соборе (ПЦУ) с понимаем отнеслись к карантину и раздали освященную вербу у ворот. На территорию самого собора пускали не более 10 человек.

В Черновцах на праздник к храмам также пришло много людей:

В Киеве предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний отслужил литругию в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Верующих в храм не пускали.

Цензор.НЕТ пишет, что после службы на территории Михайловского собора открыли малый храм. Освященную вербу верующим раздали у входа в церковь.

В Киево-Печерской лавре (УПЦ МП) и Патриаршем соборе Воскресения Христова (УГКЦ) сегодня праздник отметили без верующих: все желающие могли налюдать за литургией онлайн.

Как ранее сообщал Фокус:

Министерство внутренних дел совместно с религиозными конфессиями определило формат проведения Пасхальных праздников в период карантина.