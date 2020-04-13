Всемирный банк поддержит систему здравоохранения в Украине на $135 млн

Всемирный банк выделит Украине $135 млн на систему здравоохранения и борьбу с коронавирусом. Об этом в Facebook сообщется на странице общего проекта ВБ и МОЗ по улучшению здравоохранения в Украине.

Переговоры между представителями Всемирного банка и украинской делегации прошли еще 9 апреля.

В результате – в ВБ согласились выделить Украине $135 млн тремя частями: $35 млн – на противодействие эпидемии COVID-19, $45 млн – на закупку медоборудования для отделений экстренной помощи, а также на улучшение ситуации с медпомощью при инсультах.

Еще $50 млн уйдет на пополнение фонда госбюджета по результатам введения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала Нацслужбы здоровья Украины.

Средства будут предоставляться в качестве допфинансирования проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", внедряемого с 2015 года Минздравом при поддержке Всемирного банка.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 09:00 13 апреля в Украине были лабораторно подтверждены 3102 случая COVID-19, из которых – 93 с летальным исходом. При этом, 97 пациентов выздоровели.