Пожар приблизился к энергоблоку Чернобыльской АЭС, – сотрудница Энергоатома

Пожар в Чернобыльской зоне уже добрался до территории пятого энергоблока ЧАЭС, передает сотрудница пресс-службы "Энергоатома" Наталья Дегтяренко на своей странице в Facebook.

Кроме того, по ее словам, пожар добрался до территории возле Нового безопасного конфаймента над четвертым энергоблоком ЧАЭС.

"Огонь приблизился к промышленной площадке нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на расстояние около 200 м .Горит и около 5 энергоблока ЧАЭС", – пишет она.

При этом, пресс-служба ГСЧС утверждает, что пожарные контролируют огонь.

"Можем сказать главное – угрозы для атомной электростанции, хранилищу отработанного топлива и другим критическим объектам в зоне отчуждения нет!", – сказано в сообщении.

Напомним, член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что пожар приближается к городу Припять и к хранилищам отработанного ядерного топлива. Кроме того, по его словам ветер дует в сторону Чернобыльской АЭС и пожар может дойти и туда. При этом, замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что волноваться не стоит и пожар не достигнет хранилищ.

Как ранее сообщал Фокус: