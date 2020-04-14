11 день пожаров в Чернобыльской зоне: спасатели говорят, что открытого огня уже нет

Спасатели продолжают ликвидировать пожары на территории четырех лесничеств в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7 ч. 14 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств. Открытого огня нет. Наблюдается тление травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", – говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлечено 415 человек и 98 единиц техники, из них от ГСЧС 321 человек личного состава и 66 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 14 апреля осуществлено 227 сбросов - 538 т воды). Также пожарные создали 110 км минерализованных полос, которые должны препятствовать распространению пожара.

Как сообщает Центр ядерной безопасности, во вторник, 14 апреля, дым от пожаров в Чернобыльской зоне распространяется в северо-восточном направлении, однако ветер имеет изменчивый характер и существует вероятность, что загрязненный пожаром воздух попадет в Киев.

"По прогнозным расчетам, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс преимущественно будут направлены в северо-восточном направлении, однако, они имеют изменчивый характер. Наблюдение за радиационной ситуацией в ЧЗО продолжаются. О результатах измерений концентрации радионуклидов в воздухе будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

В то же время и в ГСЧС и Госагентство по управлению зоной отчуждения сообщают, что радиационный фон находится в норме и в последние дни не повышался выше допустимых значений.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook заявил, что внимательно следит за ситуацией в Чернобыльской зоне.

"Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество", – написал президент.

Сегодня глава государства заслушает информацию по пожарам от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.

Президент заверил, что "выводы не заставят себя ждать", и отметил, что "общество должно знать правду и быть в безопасности".

Отметим, по прогнозу украинского гидрометцентра сегодня в столичном регионе ожидается дождь и мокрый снег, что может облегчить тушение пожаров.

Отметим, вчера сообщалось, что огонь уже вплотную подобрался к хранилищу радиоактивных отходов и пятому энергоблоку ЧАЭС.

Как ранее сообщал Фокус:

Пожар у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник в субботу, 4 апреля.

По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.