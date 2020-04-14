В МАУ показали, как переделали пассажирские самолеты под доставку медицинских грузов
Авиакомпания МАУ из-за запрета на выполнение пассажирских рейсов приняла решение выполнять грузовые перелеты с размещением грузов не только в багажных отделениях, но и в салонах самолетов.
Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
Первый такой грузовой перелет состоялся на самолете Boeing 767 8 апреля, когда была выполнена доставка из Китая в Украину товаров медназначения по заказу коммерческой компании.
Для такого типа перевозок авиакомпания выпустила в рейсы самолеты Boeing 767 (может совокупно перевезти до 29 т веса) и Boeing 737 (до 20 т). В МАУ добавили, что по итогам 2019 года флот авиакомпании перевез 14 205 т грузов. Компания стала основным грузоперевозчиком для аэропорта "Борисполь".
В МАУ говорят, что принципиально важным моментом является объем перевозимого груза в пассажирских самолетах.
"Максимальная эффективность использования внутреннего пространства воздушного судна зависит от правильного пакетирования груза в коробки определенного размера, их размещения и крепления. Например, при свободной компоновке в Boeing 737 можно совокупно перевезти около 70 куб. м, а в Boeing 767 – около 160 куб. м грузов", – заявили в МАУ.
Отметим, что также в доставке медицинских грузов в Украину задействованы самолеты авиакомпании SkyUp.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 17 марта Украина закрыла границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения.
- Авиакомпания МАУ подняла стоимость билетов за день до закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Так, из Лондона в Киеве эконом классом в субботу, 14 марта, можно было улететь за 9,7 тыс. гривен, а в воскресенье почти в три раза дороже – 24,2 тыс. гривен.
- Президент МАУ Евгений Дыхне ранее рассказал, что основная трудность для авиакомпаний сейчас – невозможность четкого планирования. Никто не может ответить: на какой срок остановлена всемирная авиация, когда закончится пандемия коронавируса, будут ли рецидивы COVID-19, захотят ли вообще люди летать, какие маршруты будут пользоваться спросом.