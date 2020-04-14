В Кременчуге изготовили герметичную капсулу для перевозки больных коронавирусом
В Кременчуге изготовлена первая герметичная капсула для перевозки инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает Полтавская ОГА.
Отмечается, что на изготовление капсулы было потрачено семь дней.
Отмечается, что капсулу передали на испытания в Полтавский областной центр экстренной медицины и медицины катастроф. Она сделана из герметичного материала и весит 16 кг.
"Капсула весит 16 кг, изготовлена из герметичного материала, имеет маску, приборы для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха", – говорится в сообщении.
Кроме того, в изолятор вмонтированы перчатки-манжеты, чтобы медики могли проводить любые манипуляции без телесного соприкосновения с больным.
Как ранее сообщал Фокус:
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