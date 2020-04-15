В Киево-Печерской Лавре провели усиленную дезинфекцию, – Кличко
Специалисты провели в Киево-Печерской Лавре усиленную дезинфекцию всех зданий, в том числе помещений духовной академии и семинарии.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко во время брифинга.
"В Лавре установили медицинские посты, которые ежедневно измеряют температуру и уровень оксигенации монахам с признаками заболевания и тем, кто лечится на самоизоляции. Если есть медицинские показания – их госпитализируют", – сказал Кличко.
Он уточнил, что во вторник, 14 апреля, были отправлены в больницу одна монахиня и двое учеников семинарии. У 20 человек из семинарии провели забор образцов на ПЦР-тестирование.
Кроме того, по словам Кличко, в Лавре за прошлые сутки подтвердили еще один случай заболевания COVID-19, в Ионинском монастыре – еще три.
"Я еще раз обращаюсь ко всем. Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Не нужно идти в церковь, в гости или на пикники. Вирус в городе распространяется, в больницах – все больше больных. Поймите это и не будьте легкомысленными!", – призвал Кличко.
Как ранее сообща Фокус:
- Ранее среди священнослужителей Киево-Печерской Лавры подтвердили более 90 случаев заражения коронавирусом.
- 12 апреля от "продолжительной болезни" умер архимандрит Киев-Печерской лавры Нектарий. По данным СМИ, он был подключен к аппарату ИВЛ, но коронавирус у него якобы не подтвердился. Позже скончался второй монах из Лавры .
- Также в Александровскую больницу госпитализировали наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Раньше он сдавал тест на коронавирус, но его результаты не сообщали. В пресс-службе лавры сообщили, что он находится в обычной палате, а температура в пределах нормы.
- 14 апреля в Киево-Печерской лавре за сутки подтвердили два новых случая коронавируса.