В Киево-Печерской Лавре провели усиленную дезинфекцию, – Кличко

Специалисты провели в Киево-Печерской Лавре усиленную дезинфекцию всех зданий, в том числе помещений духовной академии и семинарии.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко во время брифинга.

"В Лавре установили медицинские посты, которые ежедневно измеряют температуру и уровень оксигенации монахам с признаками заболевания и тем, кто лечится на самоизоляции. Если есть медицинские показания – их госпитализируют", – сказал Кличко.

Он уточнил, что во вторник, 14 апреля, были отправлены в больницу одна монахиня и двое учеников семинарии. У 20 человек из семинарии провели забор образцов на ПЦР-тестирование.

Кроме того, по словам Кличко, в Лавре за прошлые сутки подтвердили еще один случай заболевания COVID-19, в Ионинском монастыре – еще три.

"Я еще раз обращаюсь ко всем. Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Не нужно идти в церковь, в гости или на пикники. Вирус в городе распространяется, в больницах – все больше больных. Поймите это и не будьте легкомысленными!", – призвал Кличко.

Как ранее сообща Фокус: