Зафиксирован первый случай коронавируса среди пограничников
Первый случай инфицирования коронавирусом зафиксирован среди военнослужащих Государственной пограничной службы Украины. Он был подтвержден после проведения ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Отмечается, что пограничник одного из подразделений в Закарпатской области еще несколько дней назад был госпитализирован в больницу с повышенной температурой. Тогда врачи диагностировали у него ОРВИ.
"Военнослужащему сразу провели и экспресс-тест на коронавирусной инфекции, который дал отрицательный результат. После этого, во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Результаты, которые поступили, подтверждают наличие у него заболевания COVID-19", – говорится в сообщении.
Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме.
Также в ведомстве подчеркнули, что уже устанавливается круг всех лиц, с кем пограничник контактировал, и проведены меры по самоизоляции и обсервации персонала.
Как ранее сообщал Фокус:
- 7 апреля в ВСУ умер первый человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 – сотрудница одной из воинских частей Ивано-Франковской области.
- По состоянию на утро 15 апреля, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 1 981 239 человек, из которых 126 681 скончались и 486 622 выздоровели.
- По состоянию на вечер 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире составляет 2 000 984.