У Зеленского отреагировали на задержание в Крыму "украинских разведчиков"
Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым назвало задержание ФСБ на оккупированном полуострове участников "Украинской разведгруппы" провокацией.
Об этом сообщает пресс-служба представительства.
"Российская оккупационная власть в очередной раз решила прибегнуть к провокациям, направленным на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества", – сказано в сообщении.
Представительство заявляет, что Российская Федерация должна прекратить нарушения прав человека на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, в частности незаконное преследование граждан, и безотлагательно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, обеспечить соблюдение обязательств РФ как государства-оккупанта соответствии с международным правом.
Напомним, сегодня ранее ФСБ России заявила о задержании в аннексированном Крыму группы украинских разведчиков, которые якобы вербовали граждан РФ.
Ранее контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и подготовке террористических актов. В частности, ему инкриминируются подготовку убийства Адама Осмаева по заказу российских спецслужб.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Днепре задержали группировку, участники которой причастны к совершению 18 террористических актов.
- Офис генпрокурора сообщил четырем гражданам Украины о подозрении по фактам участия в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" и жестоком обращени с военнопленными.