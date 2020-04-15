У Зеленского отреагировали на задержание в Крыму "украинских разведчиков"

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым назвало задержание ФСБ на оккупированном полуострове участников "Украинской разведгруппы" провокацией.

Об этом сообщает пресс-служба представительства.

"Российская оккупационная власть в очередной раз решила прибегнуть к провокациям, направленным на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества", – сказано в сообщении.

Представительство заявляет, что Российская Федерация должна прекратить нарушения прав человека на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, в частности незаконное преследование граждан, и безотлагательно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, обеспечить соблюдение обязательств РФ как государства-оккупанта соответствии с международным правом.

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Напомним, сегодня ранее ФСБ России заявила о задержании в аннексированном Крыму группы украинских разведчиков, которые якобы вербовали граждан РФ.

Ранее контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и подготовке террористических актов. В частности, ему инкриминируются подготовку убийства Адама Осмаева по заказу российских спецслужб.

Как ранее сообщал Фокус: