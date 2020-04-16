Киевлян просят закрыть окна: в столице аномальный уровень загрязнения воздуха

Вечером в Киеве в воздухе зафиксировали повышение вредных веществ.

Об этом свидетельствуют данные Saveecobot.

Наивысший уровень загрязнения был зафиксирован сегодня в 22:00. По сравнению с предыдущими днями, воздух в столице испортился в несколько раз.

Пресс-служба КГГА сообщает, что в Киеве наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения.

Власти Киева сообщают, что причиной являются пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне, а также северо-западный ветер.

Согласно данным ЦГО им. Срезневского, было зафиксировано превышение формальдегида и диоксида азота (продуктов горения).

Власти жителей столицы не покидать свои дома, пить больше жидкости, поставить в квартире емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха и, в случае необходимости открытия окон, завешивать форточку влажным куском ткани, а также увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

"Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли", – добавили в КГГА.

При этом, радиационный фон находится в норме.

Согласно данным AirVisual, сейчас в Киеве самый загрязненный воздух в мире.

Кроме того, сегодня ранее в Киеве поднялась пылевая буря.

Как ранее писал Фокус:

В Чернобыльской зоне продолжается борьба с пожарами. Основные усилия спасателей и пожарных направлены на тушение очагов тления, где ранее бушевал огонь. "По состоянию на 7 часов 15 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении тлеющих пней и древесины в очагах пройденных огнем на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовицкого лесничеств. Открытый огонь не наблюдается", – говорится в сообщении.