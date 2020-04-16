Киевлян просят закрыть окна: в столице аномальный уровень загрязнения воздуха
Вечером в Киеве в воздухе зафиксировали повышение вредных веществ.
Об этом свидетельствуют данные Saveecobot.
Наивысший уровень загрязнения был зафиксирован сегодня в 22:00. По сравнению с предыдущими днями, воздух в столице испортился в несколько раз.
Пресс-служба КГГА сообщает, что в Киеве наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения.
Власти Киева сообщают, что причиной являются пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне, а также северо-западный ветер.
Согласно данным ЦГО им. Срезневского, было зафиксировано превышение формальдегида и диоксида азота (продуктов горения).
Власти жителей столицы не покидать свои дома, пить больше жидкости, поставить в квартире емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха и, в случае необходимости открытия окон, завешивать форточку влажным куском ткани, а также увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.
"Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли", – добавили в КГГА.
При этом, радиационный фон находится в норме.
Согласно данным AirVisual, сейчас в Киеве самый загрязненный воздух в мире.
Кроме того, сегодня ранее в Киеве поднялась пылевая буря.
Как ранее писал Фокус:
- В Чернобыльской зоне продолжается борьба с пожарами. Основные усилия спасателей и пожарных направлены на тушение очагов тления, где ранее бушевал огонь. "По состоянию на 7 часов 15 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении тлеющих пней и древесины в очагах пройденных огнем на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовицкого лесничеств. Открытый огонь не наблюдается", – говорится в сообщении.
- По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.