Кличко с утра съездил в Чернобыльскую зону, радиации не нашел

Мэр Киева Виталий Кличко с утра 17 апреля поехал в зону отчуждения, чтобы убедиться, продолжаются ли там пожары и могут ли они угрожать Киеву повышением радиационного фона. Об этом он написал в Facebook.

Поговорив с местными жителями и спасателями ГосЧС, он отметил, что радиационный фон в норме.

"Я был там нормально. Радиации нет", – заявил Кличко.

Кличко также добавил, что в Киеве действительно есть задымление. Однако, по словам мэра, все слухи о том, что ветер из Чернобыля несет в Киев радиацию, не соответствуют действительности. По заключению спасателей, значительная часть задымление в Киеве является следствием пожаров не только в Зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира.

Мэр столицы поблагодарил пожарных за проделанную работу.

Вчера Киев накрыла пылевая буря, после чего в воздухе столицы зафиксировали повышение вредных веществ. По сравнению с предыдущими днями, воздух в Киеве испортился в несколько раз.

Согласно данным AirVisual, сейчас в Киеве самый загрязненный воздух в мире.

Как ранее писал Фокус:

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что наличие продуктов горения в воздухе Киева не несет химической и радиологической угрозы.