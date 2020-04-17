В КГГА нашли решение для родителей с маленькими детьми: запускается онлайн-садик

С 20 апреля на базе платформы эмоциональной поддержки, будет работать детский сад. Об этом сообщил советник мэра Киева Владимир Бондаренко.

Онлайн-садик рассчитан на детей в возрасте от 4 до 6 лет.

Принцип его работы прост: квалифицированные воспитатели будут каждый день рассказывать родителям о трех "активностях" для их детей. Каждая такая активность рассчитана на 30 минут.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказывал о сервисе, который поможет киевлянам справиться с психологическими проблемами на карантине: необходимо просто заполнить форму и оставить конктактный номер телефона.

Психологические консультации бесплатны. Их будут предоставлять специалисты по эмоциональному интеллекту.

Также на сайте платформы есть и другие услуги, как, например, спорт, обучение и культурные мероприятия. Все – онлайн.

Как ранее сообщал Фокус:

7 апреля глава МОЗ Максим Степанов заявил, что темпы заболеваемости коронавирусом в Украине скоро достигнут своего пика, поэтому говорить об окончании карантина еще рано.